İzmir depreminin yaraları sarılıyor! A Haber ekipleri sahadan son durumu anlattı

İzmir'deki depremde yüzü aşkın kişi hayatını kaybetti. Peki, hastanede tedavi olanların durumu nasıl? Kurulan çadır kentte neler yapılıyor? Vatandaşlara hangi hizmetler sunuluyor? A Haber muhabirleri Gamze Elçi ve Emirhan Ergen sahadan son durumu aktardı.