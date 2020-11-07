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İzmir depreminin yaraları sarılıyor! A Haber ekipleri sahadan son durumu anlattı

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Giriş: 07.11.2020 09:57
Güncelleme:07.11.2020 10:02
İzmir'deki depremde yüzü aşkın kişi hayatını kaybetti. Peki, hastanede tedavi olanların durumu nasıl? Kurulan çadır kentte neler yapılıyor? Vatandaşlara hangi hizmetler sunuluyor? A Haber muhabirleri Gamze Elçi ve Emirhan Ergen sahadan son durumu aktardı.
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