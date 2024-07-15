İzmir Çeşme'deki orman yangınında dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti | İzmir Valisi A Haber'de

İzmir Çeşme, Manisa Soma ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çeşme'de rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi. Öte yandan Çeşme'de çıkan orman yangınında alevler, Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti. Ekiplerin müdahalesi ile Alaçatı'daki yangın kontrol altına alındı. İzmir Valisi Süleyman Elban A Haber'de açıklamalarda bulundu.

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