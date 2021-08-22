23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir Alaçatı'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga anı kamerada

İzmir Alaçatı'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga anı kamerada

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2021 17:41
Olay, gece saatlerinde Alaçatı’ya bağlı Ovacık Mahallesi 18001 sokakta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon (33) ile O.D. ve yanındaki kişiler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, Alpay Kalyon bıçaklanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından O.D. ve yanındaki şüpheliler, otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalyon, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Korkudan tepetaklak oldu
Korkudan tepetaklak oldu
Sakarya Zaferi’nin 100. yıl dönümü
Sakarya Zaferi’nin 100. yıl dönümü
Yaşlı vatandaşların kavgası kamerada
Yaşlı vatandaşların kavgası kamerada
Termometreler 40’ı gösterdi! Sahiller doldu taştı
Termometreler 40’ı gösterdi! Sahiller doldu taştı
Kazdağları’nda son durum
Kazdağları'nda son durum
17 yaşındaki genci korkunç ölümü!
17 yaşındaki genci korkunç ölümü!
Selden saniyeler önce
Selden saniyeler önce
2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor
2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor
Türkiye Drone Festivali başlıyor
Türkiye Drone Festivali başlıyor
Yüzme havuzunu 1 kişi için kapattı
Yüzme havuzunu 1 kişi için kapattı
Muğla ve Antalya’da doğa kendini yeniliyor
Muğla ve Antalya'da doğa kendini yeniliyor
Doğa küllerinden yeniden doğuyor
Doğa küllerinden yeniden doğuyor
Daha Fazla Video Göster