İTÜ yerleşkesinde yangın! Maslak kampüsü içindeki inşaat alanında yangın çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak kampüsü içindeki inşaat alanında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü.

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