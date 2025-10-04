İtalya’da Küresel Sumud filosu protestosu: Binlerce kişi grev ve yürüyüşlere katıldı

İtalya genelinde, Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu’na destek için yapılan grev ve protestolara binlerce kişi katıldı. Roma, Milano ve diğer büyük şehirlerde tren ve ulaşım aksadı, okullar kapalı kaldı, polis ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

