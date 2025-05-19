19 Mayıs 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İsyan ettiren park hatası! Kendi aracına zarar verdi
İsyan ettiren park hatası! Kendi aracına zarar verdi

İsyan ettiren park hatası! Kendi aracına zarar verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2025 10:23
Kağıthane'de bir sokakta ilerleyen araç hatalı park nedeniyle zorluk yaşadı. Duruma sinirlenen sürücü, araçların arasından geçemeyince kendi aynasını kırarak tepki gösterdi.

Kağıthane'de sokakta otomobiliyle ilerleyen sürücü, hatalı park nedeniyle araçların arasından geçemeyince kendi aracının aynasını kırarak duruma tepki gösterdi. Yaşananlar başka bir araç kamerasına yansırken olayı gören bir kişi, "Adamın aynasını kır kendi aynanı niye kırıyorsun" dedi.

Olay, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracıyla sokakta ilerleyen sürücü, hatalı park eden araçlar nedeniyle geçemedi. Araç sahibine de ulaşamayan sürücü dakikalarca bekledi ancak kimse gelmeyince sinirlendi. Küfür eden ve sinirlenen sürücü kendi aracının yanına giderek, otomobilinin aynasını kırdı.

'ADAMIN AYNASINI KIR' DİYE TEPKİ GÖSTERDİ
Otomobilinin aynasını kıran sürücü aynayı parçalara ayırdıktan sonra yere fırlattı; ardından da duruma tepki gösterdi. Yaşananlar başka bir araç kamerasına yansırken olayı gören bir kişi sinirlenen sürücüye "Adamın aynasını kır kendi aynanı niye kırıyorsun" diyerek çıkıştı. Diğer yandan sokağa hatalı park eden araç sürücülerinden birisinin gelip yol vermesi sonrasında, aynasını kıran sürücünün yoluna devam ettiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsyan ettiren park hatası! Kendi aracına zarar verdi
İsyan ettiren park hatası! Kendi aracına zarar verdi
İsyan ettiren park hatası! Kendi aracına zarar verdi
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bakan Işıkhan’dan İŞKUR Gençlik Programına ilişkin paylaşım
Bakan Işıkhan'dan "İŞKUR Gençlik Programı"na ilişkin paylaşım
Sonu ölümle bitti! İşte o anlar...
Sonu ölümle bitti! İşte o anlar...
Görenleri hayran bıraktı
Görenleri hayran bıraktı
Kanun namına teslim ol
"Kanun namına teslim ol"
İiki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
İiki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
Virajı alamayan otomobil samanlığa girdi!
Virajı alamayan otomobil samanlığa girdi!
Park halindeki TIR’da yangın
Park halindeki TIR’da yangın
Otomobil alev topuna döndü!
Otomobil alev topuna döndü!
Magandalar! Döner bıçağıyla kutlama
Magandalar! Döner bıçağıyla kutlama
Pişkin hırsız durmak bilmedi!
Pişkin hırsız durmak bilmedi!
Daha Fazla Video Göster