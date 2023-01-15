İsveçli profesörden Türk öğrenciye NATO reddi

Terör örgütlerine desteği kesecekleri sözünü tutmayan İsveç'te, bir skandal daha yaşandı. Staj başvurunda bulunan Türk öğrencinin talebi, İsveçli profesör tarafından, "Türkiye NATO'ya girmemizi engelliyor" denilerek reddedildi.

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