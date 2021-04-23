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İstiklal Marşı'nı okurken hem ağladı hem ağlattı

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Giriş: 23.04.2021 16:22
Güncelleme:23.04.2021 16:22
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan kutlamaları kapsamında 23 öğrenciyi Meclis'te ağırladı. Şentop koltuğunu, İstanbul Bağcılar Aşık Veysel İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencisi Miraç Eymen Kaya'ya devretti. Kabul törenine damgasını vuran, küçük Eymen'in İstiklal Marşını gözyaşları içinde okuduğu anlardı.

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