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İstiklal Caddesi'nde restorandaki yangın kiliseye sıçradı

DHA
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Giriş: 15.03.2023 11:13
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın çıktı. Yangın yan tafafında bulunan kiliseye sıçradı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi
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