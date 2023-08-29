İstiklal Caddesi'nde Burger King çalışanlarından müşteriye meydan dayağı! Cüzdanını unutunca...

İstanbul'un en işlek yerlerinden olan Taksim İstiklal Caddesi'nde müşteri ile çalışanlar arasında tekme tokat kavga çıktı. Fast food zinciri Burger King çalışanlarının bir müşteriyi cüzdanını unuttuğu nedeniyle dövdüğü iddia edilirken, darp edilen müşterinin tişörtünün yırtıldığı görüldü.