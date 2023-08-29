29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstiklal Caddesi'nde Burger King çalışanlarından müşteriye meydan dayağı! Cüzdanını unutunca...

İstiklal Caddesi'nde Burger King çalışanlarından müşteriye meydan dayağı! Cüzdanını unutunca...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2023 10:54
İstanbul'un en işlek yerlerinden olan Taksim İstiklal Caddesi'nde müşteri ile çalışanlar arasında tekme tokat kavga çıktı. Fast food zinciri Burger King çalışanlarının bir müşteriyi cüzdanını unuttuğu nedeniyle dövdüğü iddia edilirken, darp edilen müşterinin tişörtünün yırtıldığı görüldü.
İstiklal Caddesi’nde müşteriye meydan dayağı
İstiklal Caddesi'nde müşteriye meydan dayağı
Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı
Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı
Mehmet Aslantuğ’dan ihanet açıklaması geldi
Mehmet Aslantuğ'dan ihanet açıklaması geldi
Konya’da büyük deprem olur mu?
Konya'da büyük deprem olur mu?
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Geri dönüşüm tesisinde yangın
İstanbul’da maymun dehşeti: 3 yaralı
İstanbul'da maymun dehşeti: 3 yaralı
İETT otobüsü 2 çocuğa çarptı
İETT otobüsü 2 çocuğa çarptı
Şaşkın geyik dükkana girdi
Şaşkın geyik dükkana girdi
Av sezonu ne zaman başlıyor?
Av sezonu ne zaman başlıyor?
Resmen rövaşata çekti
Resmen rövaşata çekti
Özel yetiştirilen midyeler toplanıyor
Özel yetiştirilen midyeler toplanıyor
Usta yazar Şule Yüksel Şenler anısına!
Usta yazar Şule Yüksel Şenler anısına!
Daha Fazla Video Göster