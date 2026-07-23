Ziraat Bankası'nın küresel ağına Tiran'da yeni halka

Ziraat Bankası, küresel büyüme stratejisi kapsamında Arnavutluk'taki ilk şubesini başkent Tiran'da hizmete açtı. Yeni yatırımla bankanın Balkanlar'da faaliyet gösterdiği ülke sayısı 6'ya, dünya genelindeki ülke sayısı ise 23'e yükseldi. Açılışta konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yatırımın finans sektöründe rekabeti güçlendireceğini belirtirken, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise yeni şubenin Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ekonomik iş birliğini daha da pekiştireceğini vurguladı.