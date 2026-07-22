Var Mısın Yok Musun'da nefesler tutuldu! 425 bin TL'yi aldı ama kutusundaki şoke etti

Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde Dilara Kaya'nın aldığı karar geceye damga vurdu. Yüksek teklifleri tek tek geri çeviren yarışmacı, son anda bankanın 425 bin TL'lik teklifini kabul etti. Ancak kendi kutusu açıldığında içinden çıkan rakam hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı. Esra Erol'un sunduğu bölüm, yarışma tarihinin en dramatik finallerinden biri olarak hafızalara kazındı.