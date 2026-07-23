İzmit Belediyesi operasyonunda şüpheliler hastaneye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmit Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturma kapsamında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile belediye yöneticileri ve çeşitli firma yetkililerinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.