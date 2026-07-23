Türkiye-KKTC doğal gaz hattında imzalar atıldı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) denizin altından birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattı projesinde kritik adım atıldı. İmzaların atıldığı proje kapsamında 101 kilometre uzunluğunda planlanan hattın 97 kilometresi deniz altından inşa edilecek. Anamur'dan başlayıp Teknecik'e uzanacak ve çift yönlü çalışacak doğal gaz hattının 2028 yılında hizmete alınması hedeflenirken, projenin Akdeniz'deki enerji dengesi ve bölgesel altyapı entegrasyonunda Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirmesi bekleniyor.