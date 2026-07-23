Trump, İran saldırılarında ölen askerleri karşıladı

İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden 4 ABD askerinin naaşı, Delaware eyaletindeki Dover Hava Üssü'ne getirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı askeri törende, ABD bayrağına sarılı tabutlar askerî törenle uçaktan indirildi. Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve üst düzey askeri yetkililer de hazır bulundu. Törenin ardından hayatını kaybeden askerlerin naaşları son yolculuklarına uğurlanmaları için ailelerine teslim edildi.