Bursa'da Ezel Akay ve kardeşine uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin, adreste yaptığı aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi verilmesi için hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.