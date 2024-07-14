İşte Trump'a suikast düzenleyen kişi: Thomas Matthew Crooks | Suikast silahı AR-15 çıktı

Eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan ve öldürülen şahsın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklandı. Crooks'un AR-15 tüfekle Trump'ı hedef aldığı tespit edilirken, miting alanında bulunan görgü tanıklarının şahsın sürünerek çatıya çıktığı konusunda güvenlik güçlerini uyardığı ortaya çıktı.