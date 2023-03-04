04 Mart 2023, Cumartesi
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İşte Kahramanmaraş'taki o restoran! Depremden kaçanlara sığınak oldu | Görüntüler ortaya çıktı
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler Türkiye’yi sarstı. Yaşanan asrın felaketi ve sonrasında vatandaşların içeriye girerek sığınması restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi. “Ölüm sitesi” olarak bilinen Ebrar Sitesi’nde anne ve babasını kaybeden restoran sahibi Gökhan Özbağış, "Kapılarımızı açtık, dışarıda hava yağışlı insanlar iş yerimize sığındı. Yağmurda kalmışlar, ilk başta battaniye falan da yoktu. Masaların örtülerini üzerlerine örtüp ısınmaya çalıştılar" dedi.