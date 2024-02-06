İşte depremin yıl dönümünde Malatya

Asrın felaketinin 1. yılında depremden etkilenen illerden biri olan Malatya ne durumda? Bir yılda neler yapıldı? Malatya İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.

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