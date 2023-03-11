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İşte depremin büyüklüğü! Kırılan fay hatları dehşeti gözler önüne serdi

İHA
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Giriş: 11.03.2023 11:53
Kahramanmaraşlı ve Hatay Defne depremlerin fay hattı üzerindeki incelemelerini tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden Tetkik Arama (MTA) ekipleri raporlama aşamasına geçti.
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