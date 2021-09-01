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İşte ATV’nin yeni sezon tanıtım fragmanı

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Giriş: 01.09.2021 20:30
Reyting rekorları kıran yapımların oyuncu ve sunucularının yer aldığı tanıtım filmi, ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. ATV yeni dönemde de efsane dizi ve programlarına yenilerini ekleyerek en çok izlenen kanal olmaya devam edecek. İşte ATV'nin merakla beklenen yeni tanıtım filmi...

Türkiye'nin gündemine damga vuran program ve dizileriyle her sene izleyicilerini büyüleyen ATV, bu sene de doludizgin.

TÜM İSİMLER BİR ARADA

Yeni sezon lansman filmleriyle her sene çok konuşulan ATV, bu sene de tüm ekran yüzlerini bir araya getirdi.

TANITIM FİLMİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTU

Reyting rekorları kıran yapımların oyuncu ve sunucularının yer aldığı tanıtım filmi, ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu.

TANITIM FİLMİNİN AÇILIŞI BURAK ÖZÇİVİT'LE YAPILDI

'En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV'de!' sloganıyla yayınlanan tanıtım filmi, 'Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit ile start aldı.

ATV YİNE İDDİALI GELİYOR

ATV, yeni yayın döneminde de efsane dizi ve programlarına yenilerini ekleyerek en çok izlenen olmaya devam edecek.

ATV’nin yeni sezon fragmanı
ATV’nin yeni sezon fragmanı
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