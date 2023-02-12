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İşte 7,6 şiddetindeki depremin yeni görüntüsü! Bina tuzla buz oluyor

A Haber
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Giriş: 12.02.2023 12:25
Güncelleme:12.02.2023 12:27
Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 şiddetindeki 2. büyük depremin Malatya’da yol açtığı hasara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Binaların tuzla buz olması ve vatandaşın yaşadığı kameraya kayıtlarına yansıdı.
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