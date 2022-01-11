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İşte 11 ocak 2021 Akdeniz depreminin sesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2022 15:30
Akdeniz'de Kıbrıs Adası’nın açıklarında meydana gelen ve Türkiye’den de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki depremin sesi ortaya çıktı. Depremin sesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde paylaşıldı. AFAD'dan alınan bilgiye göre Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04:07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5,06 km olarak açıklanan deprem, Mersin, Adana, Antalya ve birçok ilden hissedildi. Depremin sesi ise AFAD Antalya elmalı istasyonunda böyle kaydedildi.
İşte 11 ocak 2021 Akdeniz depreminin sesi
İşte 11 ocak 2021 Akdeniz depreminin sesi
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