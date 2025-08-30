30 Ağustos 2025, Cumartesi

İstanbul'un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi

İstanbul'un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 17:16
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yer alan Pirinççi Köyü, yeşillikleri ve dereleriyle adeta Karadeniz’i andırıyor. Doğal yaşam arayan İstanbullular için huzurlu bir kaçış noktası haline gelen köy, aynı zamanda birbirinden lezzetli ürünleriyle de dikkat çekiyor. Pirinççi Köyü’nde yetiştirilen taze ve doğal ürünler, hem sağlıklı hem de lezzetli seçenekler sunuyor. Ziyaretçiler, köyde hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de köyün bereketli topraklarından çıkan ürünleri deneyimliyor. Doğal yaşamın keyfini çıkarmak isteyenler için Pirinççi Köyü ideal bir rota olarak öne çıkıyor.
