İstanbul’un göbeğinde bir garip olay! Polis harekete geçti! 5 saat boyunca hareketsiz durdu

İstanbul Beyoğlu’nda kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir kadın, emniyet güçlerini harekete geçirdi. Saatlerce kaldırımda hareketsiz duran ve ses vermeyen kadın, emniyet güçlerinin bütün ikna uğraşlarına rağmen hiçbir tepki vermeyince kimliği tespit edilmek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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