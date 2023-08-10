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İstanbul'un en riskli "DEPREM" ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...

A Haber
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Giriş: 10.08.2023 11:17
İstanbul'da hangi ilçeler daha riskli? Olası depremde İstanbul'da en çok hangi ilçeler etkilenecek? En sağlam bölgeler nereler? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı. Ersoy, "İstanbul’un bir de çifte deprem oluşturma karakteri var." dedi. Olası depremin hangi bölgeleri etklieyeceğini gösterdi.
İstanbulun en riskli DEPREM ilçeleri nereler? İSTANBUL'UN EN RİSKLİ "DEPREM" İLÇELERİ NERELER?

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İstanbul’un en riskli DEPREM ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...
İstanbul'un en riskli "DEPREM" ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...
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