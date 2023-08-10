İstanbul'un en riskli "DEPREM" ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...

İstanbul'da hangi ilçeler daha riskli? Olası depremde İstanbul'da en çok hangi ilçeler etkilenecek? En sağlam bölgeler nereler? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı. Ersoy, "İstanbul’un bir de çifte deprem oluşturma karakteri var." dedi. Olası depremin hangi bölgeleri etklieyeceğini gösterdi.

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