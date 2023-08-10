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Haberler Galeri İstanbul'un en riskli "DEPREM" ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...

İstanbul'un en riskli "DEPREM" ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...

İstanbul'da hangi ilçeler daha riskli? Olası depremde İstanbul'da en çok hangi ilçeler etkilenecek? En sağlam bölgeler nereler? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı. Ersoy, "İstanbul'un bir de çifte deprem oluşturma karakteri var." dedi. Olası depremin hangi bölgeleri etklieyeceğini gösterdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 10.08.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 11:18
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İstanbul’un en riskli DEPREM ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...

İstanbul'a özel hazırlanacak deprem yasasının detayları netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da düzenlenen toplantıda ayrıntıları paylaştı.

Kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. İstanbul için özel hazırlanacak deprem yasasına değindi.

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İstanbul’un en riskli DEPREM ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...

Peki İstanbul'da hangi ilçeler daha riskli? Olası depremde İstanbul'da en çok hangi ilçeler etkilenecek? En sağlam bölgeler nereler? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İstanbul’un en riskli DEPREM ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...

MİLLİ BİR SEFERBERLİK

Depremin yaralarını sararken ikinci bir büyük afeti yaşamamak için İstanbul'da çok hızlı bir şekilde davranmak gerekiyor. Bu milli bir seferberlik.

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İstanbul’un en riskli DEPREM ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...

ÇOK TEHLİKELİ BİR CÜMLE

Öncelikle bu kaba bir harita. Şu ilçe yıkılacaktır bu ilçe sağlamdır demek çok tehlikeli cümlelerden bir tanesi.

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İstanbul’un en riskli DEPREM ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...

Çünkü depremin nerede, ne büyüklükte, ne uzaklıkta olacağı ve bu deprem dalgalarının kara üzerinde hangi zeminlerden geçeceğine bağlı olarak ilçeler etkilenebilir.