10 Ağustos 2023, Perşembe
İstanbul'un en riskli "DEPREM" ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...
İstanbul'da hangi ilçeler daha riskli? Olası depremde İstanbul'da en çok hangi ilçeler etkilenecek? En sağlam bölgeler nereler? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı. Ersoy, "İstanbul'un bir de çifte deprem oluşturma karakteri var." dedi. Olası depremin hangi bölgeleri etklieyeceğini gösterdi.
Giriş Tarihi: 10.08.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 11:18
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