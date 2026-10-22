-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Piyasalarda aralık beklentisi: Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimi ne anlama geliyor?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Piyasalarda aralık beklentisi: Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimi ne anlama geliyor?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 36'ya indirmesi ve küresel krizlerin Türkiye ekonomisine etkileri A Haber ekranlarında değerlendirildi. Stratejist Cüneyt Paksoy ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, enflasyondaki düşüş beklentisi, petrol fiyatları, Fed'in olası adımları ve yenilenebilir enerjinin cari açığa etkisini ele aldı. Uzmanlar, enerji bağımlılığının azalmasının Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığını artırabileceğine dikkat çekti.

9 ay sonra ilk: Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Sonraki Video
9 ay sonra ilk: Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar