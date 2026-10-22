Piyasalarda aralık beklentisi: Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimi ne anlama geliyor?
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 36'ya indirmesi ve küresel krizlerin Türkiye ekonomisine etkileri A Haber ekranlarında değerlendirildi. Stratejist Cüneyt Paksoy ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, enflasyondaki düşüş beklentisi, petrol fiyatları, Fed'in olası adımları ve yenilenebilir enerjinin cari açığa etkisini ele aldı. Uzmanlar, enerji bağımlılığının azalmasının Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığını artırabileceğine dikkat çekti.