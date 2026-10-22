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Başkan Erdoğan, TDT Genel Sekreteri'ni kabul etti!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan, TDT Genel Sekreteri'ni kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

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