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İstanbul'un Beylikdüzü, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde kar yağışı başladı

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Giriş: 13.02.2021 22:55
Güncelleme:13.02.2021 22:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından hafif hafif şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde tipi şeklindeki kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
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