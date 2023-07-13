İstanbul’un Altın Boynuz’u Haliç kararıyor! İşte gökyüzünden son hali

İstanbul'un simgelerinden ve Altın Boynuz olarak bilinen Haliç yeniden kararmaya başladı. Çevreye kötü kokuların da yayılmaya başladığı Haliç, gökyüzü kamerası ile görüntülendi. İşte Haliç'in son hali...

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