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İstanbul’un Altın Boynuz’u Haliç kararıyor! İşte gökyüzünden son hali

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Giriş: 13.07.2023 15:43
Güncelleme:13.07.2023 15:47
İstanbul'un simgelerinden ve Altın Boynuz olarak bilinen Haliç yeniden kararmaya başladı. Çevreye kötü kokuların da yayılmaya başladığı Haliç, gökyüzü kamerası ile görüntülendi. İşte Haliç'in son hali...
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