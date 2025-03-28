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İstanbul’u gezdirdi 58 bin TL dolandırdı! Çinli turist şok yaşadı

İstanbul'u gezdirdi 58 bin TL dolandırdı! Çinli turist şok yaşadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 28.03.2025 10:29
Geçtiğimiz günlerde Karaköy'den bir taksiye binen Çinli turist, taksici tarafından İstanbul'da gezdirilerek gece kulübü ve restoranlara götürüldü. Taksici tarafından 58 bin lira dolandırılan turistin o anları taksi kamerasına yansıdı. Turistin şikayeti üzerine yakalanan taksicinin 26 suç kaydı çıktı.

Karaköy'de bindiği taksinin şoförü tarafından İstanbul'da gezdirilerek gece kulübüne ve restoranlara götürülen Çinli turist Wengi Liu (33), 58 bin 275 lira dolandırıldı. Kadının taksici tarafından gezdirildiği ve dolandırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve 26 suç kaydı olan taksici Salih E. (29) tutuklandı.

Olay, 14 Mart Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Müyyetzade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çinli turist Wengi Liu, Karaköy'de 34 TFG 65 plakalı taksiye bindi. Kadın turist taksiciye Taksim'de bulunan oteline gitmek istediğini söyledi. Taksi şoförü ise kendisine İstanbul'u gezmek isteyip istemediğini sordu.

Taksici Çinli turisti aracıyla böyle gezdirdi. (DHA)

Çinli turistten olumlu yanıt alan taksi şoförü, kendisini İstanbul'da eğlence mekanlarını gezdirdi. Taksi şoförü ardından kadını kaldığı otelin önüne getirdi. İddiaya göre taksi şöförü kadın turistin kredi kartını zorla alarak 7 kez toplamda 58 bin 275 lira para çekti. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çinli turisti dolandıran taksici böyle yakalandı. (DHA)

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Olayın ardından Çin'deki banka yetkilisinden gelen telefon üzerine dolandırıldığını anlayan kadın turist, emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Taksinin plakasını da sorgulayan polis, taksi şoförünün Salih E. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda taksi şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

Taksicinin Çinli turiste eğlence mekanlarını gezdirdiği anlar. (DHA)

TAKSİCİNİN 26 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Emniyete götürülen Salih E. ifadesinde Çinli kadın turistle yemek yiyip otele geldiklerini ve taksi ücreti dahil olmak üzere tüm masrafların parası olarak ödeme aldığını söyledi. Poliste 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Salih E. adliyeye sevk edildi. Salih E. çıkarıldığı mahkemece 'Gasp' suçundan tutuklandı.

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İstanbul’u gezdirdi 58 bin TL dolandırdı! Çinli turist şok yaşadı
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