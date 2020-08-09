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İstanbullu isyan etti! Değnekçi kameraya böyle yakalandı

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Giriş: 09.08.2020 18:54
İstanbul polisi değnekçilerin peşine düştü. Korsan otoparkçılara yönelik sürdürülen denetimlerde Fatih'te aracını caddeye bırakan vatandaşlardan zorla para alan iki kişi suçüstü yakalandı. Şehir eşkıyalarının haraç aldığı o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi, sokaklarda değnekçilik yapan korsan otoparkçılara yönelik denetimleri sürdürdü. Bugün saat 12.37 sıralarında Fatih İlçesi Mürselpaşa Caddesi üzerinde arabasını park eden vatandaşlardan zorla para talep edildiği bilgisini alan polisler hemen adrese gitti. Fethi K. ve Mehmet S. isimli iki kişinin korsan otoparkçılık yaptığı saptandı. İkili suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
İki şüpheli hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem başlatıldı. Değnekçiler ve para talep ettikleri o anlar cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.

EMİR SOMER - SABAH

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