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İstanbul'da yeni vaka sayılarının en hızlı düştüğü ilçeler açıklandı

A Haber
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Giriş: 09.01.2021 22:21
Güncelleme:09.01.2021 22:50
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi 21-05 hafta sonu gün boyu uygulanan kısıtlama kararları etkilerini göstermeyi sürdürüyor. Kısıtlamaların altıncı haftasında günlük 40 binlere yaklaşan yeni vaka sayıları 10 binin altına gerilerken, 7 bini aşan hasta yatan kişilerin sayısı da 1.100'e kadar geriledi. Ağır hasta sayıları ise 7 bin bandından 2.900'e kadar düştü. A Haber muhabiri Emirhan Ergen, İstanbul'da en hızlı vaka sayısının düştüğü ilçeleri canlı yayında açıkladı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye genelinde ve en çok vakanın bulunduğu İstanbul'da sevindiren gelişmeler yaşanıyor.

Vaka sayılarının hızla yükselmesi sonrası alınan sert tedbirlerle birlikte alarm veren bölgelerde risk yeniden en aza inmeye başladı.

Konuya ilişkin ilk müjde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, "İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa'da %60'a yakın düşüş oldu." dedi.

56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde bir güzel haber de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor." diyerek İstanbul'da vakaların en çok azaldığı ve en az azaldığı ilçeleri tek tek duyurdu.

Vali Yerlikaya'nın bildirdiğine göre;

İstanbul'da koronavirüs vakalarının en çok azaldığı ilçeler;

Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi' oldu.

En az düşüşün görüldüğü ilçeler ise;

Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu...

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