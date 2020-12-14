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İstanbul’da yabancı uyruklu şahıslar döner bıçakla esnafı tehdit edip para istedi

DHA
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Giriş: 14.12.2020 10:44
Güncelleme:14.12.2020 10:55
Fatih’te restoran veya lokantalara siparişlerini aldıktan kısa süre sonra ellerinde döner bıçaklarla tekrar gelerek düşürdüklerini öne sürdükleri cüzdanlarını isteyip ardından 200 dolar talep eden yabancı uyruklu 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sadece 'Gel al' veya 'Paket' yöntemi ile satış yapan Fatih İskenderpaşa Mahallesi esnafı Cezayirli oldukları öne sürülen 4 şüphelinin, lokanta veya restoranlardan siparişlerini aldıktan kısa süre sonra ellerinde bıçak, döner bıçağı veya çakı ile tekrar gelerek, "Cüzdanımızı burada düşürdük. İçinde en az 200 dolar vardı. Paramızı verin" diye bağırıp, kendilerinden tehditle para istediklerini polise bildirdi.

4 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesici ve delici aletlerle esnaftan zorla para almaya çalışan 4 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kendilerini haraca bağlamaya çalıştığını, buna birlikte karşı durmaya çalıştıklarını belirten bölge esnafı bu kişilerden şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelilerin ellerinde bıçak ve kesici delici aletlerle lokantaya gelip esnafı tehdit etme anları güvenlik kameralarına yansıdı.



Operasyon anından bir görüntü

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