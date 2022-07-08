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İstanbul’da vahşet! Sokak hayvanlarına şiddet uygulayıp zehirlediler

İHA
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Giriş: 08.07.2022 14:35
İstanbul’da lüks bir sitede yaşayan iki grup, sitede sokak hayvanlarına bakılması konusunda tartıştı. Sokak hayvanlarının site içerisinde kötü muamele gördüğü ve periyodik olarak insanlardan kaynaklı kedi ve köpeklerde ölümler olduğu iddiası dehşete düşürdü. Site sakinleri arasında bulunan Yeşilçam Oyuncusu Nilüfer Aydan, “Komşularımız hayvanlara şiddet uygulayan bir şahıs olduğunu söyledi. Hatta ‘hayvanları zehirleyeceğim’ demiş. Yetkililer bu durumu ciddiye alsın” dedi.
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