06 Nisan 2022, Çarşamba
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İstanbul’da ulaşıma zam! İETT ücretleri ne kadar oldu? Taksi ücreti ne kadar? Tek geçişlik İstanbulkart ne kadar oldu? İşte yüzde 40 zam ile birlikte yeni ücretler
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Yeni zamla birlikte tek geçişlik İstanbulkart ücreti 7 lira 67 kuruş oldu. Toplu ulaşım, taksi, minibüs ve servis ücretleri arttı. İstanbul’da ulaşımda öğrenci ücreti ne kadar oldu? Yeni ulaşım ücretleri kaç lira? Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.