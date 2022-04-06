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İstanbul’da ulaşıma zam! İETT ücretleri ne kadar oldu? Taksi ücreti ne kadar? Tek geçişlik İstanbulkart ne kadar oldu? İşte yüzde 40 zam ile birlikte yeni ücretler

A Haber
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Giriş: 06.04.2022 13:15
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Yeni zamla birlikte tek geçişlik İstanbulkart ücreti 7 lira 67 kuruş oldu. Toplu ulaşım, taksi, minibüs ve servis ücretleri arttı. İstanbul’da ulaşımda öğrenci ücreti ne kadar oldu? Yeni ulaşım ücretleri kaç lira? Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.

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