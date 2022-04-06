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İstanbul’da ulaşıma yüzde 40 zam! İstanbul’da ulaşım ücreti ne kadar oldu? İşte yeni tarife…

A Haber
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Giriş: 06.04.2022 11:08
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ulaşım araçlarında zam talebi için Ulaşım Koordinasyon Merkezi bugün toplandı. İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Taksimetre açılışı 9.8 lira, kısa mesafe ücreti 28 lira oldu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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