İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken birçok nokta beyaza büründü. Megakentte trafik adeta durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk yüzde 90'ı buldu. E-5 Bakırköy mevkiinde oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

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