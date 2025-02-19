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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı!

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 18:47
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken birçok nokta beyaza büründü. Megakentte trafik adeta durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk yüzde 90'ı buldu. E-5 Bakırköy mevkiinde oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.
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