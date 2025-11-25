25 Kasım 2025, Salı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu akşam saat 18.22’de 89 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.