İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

Giriş: 25.11.2025 18:31
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu akşam saat 18.22’de 89 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
