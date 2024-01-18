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İstanbul’da trafik felaketi! Yoğunluk yüzde 76’ya ulaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 18:59
İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen trafik yoğunluğu yüzde 85’e kadar ulaştı. Haftanın dördüncü iş günü mesai bitiminin ardından yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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