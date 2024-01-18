İstanbul’da trafik felaketi! Yoğunluk yüzde 76’ya ulaştı

İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen trafik yoğunluğu yüzde 85’e kadar ulaştı. Haftanın dördüncü iş günü mesai bitiminin ardından yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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