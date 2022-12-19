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İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk haritasında son durum

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 09:55
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı var. Balkanlar'dan yeni soğuk hava dalgası geliyor. Trafikte yoğunluk yaşanıyor.  Yağışlı havayla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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