İstanbul'da 'toplu taşıma' sorunu! Metrobüsler yanıyor, otobüsler yolda kalıyor!

İstanbul'da art arda yaşanan kazalar artık toplu taşıma araçlarını kullananları tedirgin ediyor. Son olarak Halıcıoğlu mevkiindeki bir metrobüste çıkan yangın da o tedirginliği bir kat daha artırdı. Peki İstanbullular bu kazalar ile ilgili ne düşünüyor?

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