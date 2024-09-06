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İstanbul'da 'toplu taşıma' sorunu! Metrobüsler yanıyor, otobüsler yolda kalıyor!

İstanbul'da 'toplu taşıma' sorunu! Metrobüsler yanıyor, otobüsler yolda kalıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 20:07
İstanbul'da art arda yaşanan kazalar artık toplu taşıma araçlarını kullananları tedirgin ediyor. Son olarak Halıcıoğlu mevkiindeki bir metrobüste çıkan yangın da o tedirginliği bir kat daha artırdı. Peki İstanbullular bu kazalar ile ilgili ne düşünüyor?
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Metrobüsler yanıyor, otobüsler yolda kalıyor!
Metrobüsler yanıyor, otobüsler yolda kalıyor!
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