İstanbul’da taksici cinayetinde flaş gelişme! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da takside kendi aralarında kavga eden 3 yolcu, daha sonra taksiciye saldırdı. Alkollü yolcuların darbettiği 52 yaşındaki taksici Aydın Altun, hastanede hayatını kaybetti. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olay anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Altun’un cenazesinin ise bugün toprağa verileceği öğrenildi.