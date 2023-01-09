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İstanbul’da taksici cinayetinde flaş gelişme! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 09.01.2023 11:48
İstanbul’da takside kendi aralarında kavga eden 3 yolcu, daha sonra taksiciye saldırdı. Alkollü yolcuların darbettiği 52 yaşındaki taksici Aydın Altun, hastanede hayatını kaybetti. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olay anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Altun’un cenazesinin ise bugün toprağa verileceği öğrenildi.
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