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İstanbul’da şoke eden görüntü: Taksinin camından sarktı, alkol aldı ve dans etti

İHA
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Giriş: 08.01.2024 13:24
İstanbul Bayrampaşa'da taksi ile yolculuk eden bir kişi seyir halindeyken aracın camından sarkarak garip hareketlerde bulundu. Alkol içtiği de görülen şahıs hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
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