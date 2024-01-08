İstanbul’da şoke eden görüntü: Taksinin camından sarktı, alkol aldı ve dans etti

İstanbul Bayrampaşa'da taksi ile yolculuk eden bir kişi seyir halindeyken aracın camından sarkarak garip hareketlerde bulundu. Alkol içtiği de görülen şahıs hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

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