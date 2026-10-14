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İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Evleri ve iş yerlerini su bastı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Evleri ve iş yerlerini su bastı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu. Esenyurt, Başakşehir, Sultangazi, Büyükçekmece, Beykoz ve Sarıyer'de cadde ve sokaklar suyla dolarken bazı evleri, iş yerlerini ve alt geçitleri su bastı. Araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken Büyükçekmece'de lise öğrencileri, okul girişinde biriken suyu aşmak için bankları yan yana dizerek üzerlerinden geçti.

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