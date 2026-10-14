Dördüzlerin eğitim yolculuğu İTÜ'de birlikte sürüyor

Trabzon'da dünyaya gelen dördüz kardeşler Önder İhsan, Ömer Şahin, Esra Selin ve Azra Aylin Kul, eğitim hayatlarının büyük bölümünü birlikte geçirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) yeniden bir araya geldi. İlkokul ve ortaokulu birlikte okuyan, lise yıllarında farklı okullarda eğitim gören kardeşler, İTÜ'nün dört farklı mühendislik bölümünde öğrenim görüyor. Aynı kampüste üniversite heyecanını paylaşan dördüzler, eğitim hayatlarında birbirlerine destek olmayı sürdürüyor.