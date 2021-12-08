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İstanbul'da sabah trafiği! İşte trafik yoğunluk haritasında son durum

A Haber
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Giriş: 08.12.2021 08:51
Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbullular yeni güne trafik yoğunluğu ile başladı. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesinde.

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