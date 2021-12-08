08 Aralık 2021, Çarşamba
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İstanbul'da sabah trafiği! İşte trafik yoğunluk haritasında son durum
Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
İstanbullular yeni güne trafik yoğunluğu ile başladı. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesinde.