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İstanbul’da Robin Hood dehşeti! Çaldığı paraları dağıttı: Akıl hastanesine yatırıldı!

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Giriş: 02.11.2023 16:22
İstanbul'da 3 şahıs korsan taksicilik yapan adamı Küçükçekmece'de aracına binerek silah zoruyla alıkoydu. Adama silah doğrultup telefonunu çalan hırsız, mobil bankacılık üzerinden de 15 bin lirasını gasp etti. Şahıslardan biri ardından gasp ettiği paraları adam yanındayken, Taksim'de "Ben Robin Hood'um" diyerek önüne gelene dağıttı.
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