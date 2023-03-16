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İstanbul’da Pınar Damar’ı öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 16.03.2023 11:55
Güncelleme:16.03.2023 12:03
İstanbul'da geçen yıl çalılık alanda öldürülmüş olarak bulunan 32 yaşındaki Pınar Damar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Damar'ın avukatı Esin Yeşilırmak, Metin A.'nın Damar'ı öldürmeden önce cinsel saldırı eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Öte yandan genç kadının katledilmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
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